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Trump lashes out at McCain for comments on deadly Yemen raid

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: February 9, 2017 - 12:03 PM
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Senate Armed Services Committee Chairman Sen. John McCain, R-Ariz., left, confers with the committee's ranking member, Sen. Jack Reed, D-R.I. on Capitol Hill in Washington, Thursday, Feb. 9, 2017, during the committee's hearing on Afghanistan where Gen. John Nicholson, the top U.S. commander in Afghanistan testified. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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