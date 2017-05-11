All CATEGORIES
☰ Menu

Elections

Trump launches commission to investigate voter fraud

By Ken Thomas
Associated Press

Published: May 11, 2017 - 10:50 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Vice President Mike Pence speaks in Washington Thursday. President Donald Trump is expected to sign an executive order launching a commission to review alleged voter fraud and voter suppression in the U.S. election system, three White House officials said.Pence and Kansas Secretary of State Kris Kobach will lead the commission, which will look at allegations of improper voting and fraudulent voter registration in states and across the nation. (AP Photo/Cliff Owen)


MORE IN NEWS

tikes12_06 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Thanks to LeBron James, Akron students see Little Tikes factory in Hudson not just kids’ play

By a show of hands, who has either owned or purchased a Little Tikes product?

midock12cut_01
Jim Midock’s heart-transplant hopes: Former WNIR newsman waits for a life-changing phone call
artcart12cut_2
Akron elementary students share artwork with Summa Akron City patients
trump12cut_0
Trump’s account changes: He was going to fire FBI director even without recommendation
vote12cut_01
Trump launches commission to investigate voter fraud

MOST POPULAR