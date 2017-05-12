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Trump lawyers push back against Russia ties in letter

By Ken Thomas and Darlene Superville
Associated Press

Published: May 12, 2017 - 01:28 PM
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FILE - In this May 10, 2017 file photo, President Donald Trump talks to reporters in the Oval Office of the White House in Washington. Trump, in an apparent warning to his fired FBI director, said Friday, May 12, 2017, that James Comey had better hope there are no "tapes" of their conversations. Trump's tweet came the morning after he asserted Comey had told him three times that he wasn't under FBI investigation. (AP Photo/Evan Vucci, File)

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