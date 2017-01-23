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Trump moves to pull U.S. out of Pacific-Rim trade deal

By Julie Pace And Jill Colvin
Associated Press

Published: January 23, 2017 - 12:20 PM | Updated: January 23, 2017 - 12:25 PM
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From left, White House Chief of Staff Reince Priebus, National Trade Council adviser Peter Navarro, Senior Adviser Jared Kushner, policy adviser Stephen Miller, and chief strategist Steve Bannon watch as President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office of the White House, Monday, Jan. 23, 2017, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

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