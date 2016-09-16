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Trump mum while campaign says he believes Obama born in U.S.

By Jill Colvin
Associated Press

Published: September 16, 2016 - 07:09 AM | Updated: September 16, 2016 - 01:19 PM
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Republican presidential candidate Donald Trump speaks at a luncheon for the Economic Club of New York in New York, Thursday, Sept. 15, 2016. (AP Photo/Seth Wenig)

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