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Trump national security adviser Michael Flynn resigns

By Julie Pace, Eric Tucker  and Jill Colvin
Associated Press

Published: February 13, 2017 - 11:07 AM | Updated: February 13, 2017 - 11:30 PM

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