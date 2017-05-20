Trump nominates Callista Gingrich as envoy to the Vatican

PHA+V0FTSElOR1RPTiAoQVApICYjODIxMjsgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBzYXlzIGhl
IHdpbGwgbm9taW5hdGUgdGhlIHdpZmUgb2YgZm9ybWVyIEhvdXNlIFNwZWFrZXIgTmV3dCBHaW5n
cmljaCBhcyBoaXMgYW1iYXNzYWRvciB0byB0aGUgVmF0aWNhbi48L3A+PHA+Q2FsbGlzdGEgR2lu
Z3JpY2ggaGFzIGJlZW4gdGhlIHByZXNpZGVudCBhbmQgQ0VPIG9mIEdpbmdyaWNoIFByb2R1Y3Rp
b25zLCBhIG11bHRpbWVkaWEgcHJvZHVjdGlvbiBhbmQgY29uc3VsdGluZyBjb21wYW55IGluIEFy
bGluZ3RvbiwgVmlyZ2luaWEsIHNpbmNlIDIwMDcuPC9wPjxwPlNoZSBwcmV2aW91c2x5IHdvcmtl
ZCBhcyBhIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgYWlkZSBpbiB0aGUgSG91c2Ugb2YgUmVwcmVzZW50YXRpdmVz
IGFuZCBpcyBwcmVzaWRlbnQgb2YgVGhlIEdpbmdyaWNoIEZvdW5kYXRpb24sIGEgY2hhcml0eSBv
cmdhbml6YXRpb24uPC9wPjxwPlNoZSBpcyBOZXd0IEdpbmdyaWNoJiM4MjE3O3MgdGhpcmQgd2lm
ZSBhbmQgaGUgY29udmVydGVkIHRvIENhdGhvbGljaXNtIHRvIG1hcnJ5IGhlci48L3A+PHA+QW1i
YXNzYWRvcnMgcmVxdWlyZSBTZW5hdGUgY29uZmlybWF0aW9uIGJlZm9yZSBhc3N1bWluZyB0aGUg
cm9sZS48L3A+PHA+VGhlIGFubm91bmNlbWVudCBjb21lcyBkYXlzIGJlZm9yZSBUcnVtcCBhcnJp
dmVzIGF0IHRoZSBWYXRpY2FuIHRvIG1lZXQgUG9wZSBGcmFuY2lzLjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.