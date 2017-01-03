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Trump objects after House GOP votes to gut ethics office

By Donna Cassata
Associated Press

Published: January 3, 2017 - 10:44 AM
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FILE- In this May 19, 2015, file photo, House Judiciary Committee Chairman Rep. Bob Goodlatte, R-Va., listens to testimony on Capitol Hill in Washington. House Republicans on Monday, Jan. 2, 2017, voted to eviscerate the Office of Congressional Ethics. Under the ethics change pushed by Goodlatte, the independent body would fall under the control of the House Ethics Committee, which is run by lawmakers. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)


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