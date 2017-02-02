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Washington

Trump pledges to end political limits on churches

By Catherine Lucey
Associated Press

Published: February 2, 2017 - 01:46 PM | Updated: February 3, 2017 - 08:45 AM
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President Donald Trump meets with House and Senate legislators in the Roosevelt Room of the White House in Washington, Thursday. From left are, Vice President Mike Pence, the president, Commerce Secretary-designate Wilbur Ross, and White House Senior Adviser Jared Kushner. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

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