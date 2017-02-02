All CATEGORIES
☰ Menu

Washington

Trump pledges to end political limits on churches

By Catherine Lucey
Associated Press

Published: February 2, 2017 - 01:46 PM | Updated: February 3, 2017 - 08:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump meets with House and Senate legislators in the Roosevelt Room of the White House in Washington, Thursday. From left are, Vice President Mike Pence, the president, Commerce Secretary-designate Wilbur Ross, and White House Senior Adviser Jared Kushner. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

summa04web PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
More Summa litigation moving forward after health system CEO resigns

The future of Western Reserve Hospital in Cuyahoga Falls may be inching closer to being resolved.

ljff04cut_02
LeBron James Family Foundation surprises East JROTC with uniform drop
refugee04cut_01
Refugee escapes violence of Congo, fears he could be sent back
UA president talks to international students about new immigration orders
iran04cut_01
Trump hits Iran with new sanctions for missile test; U.S. judge temporarily blocks Trump’s travel ban nationwide

MOST POPULAR