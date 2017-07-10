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Trump presses Congress on health care bill: Get it done

By Hope Yen
Associated Press

Published: July 10, 2017 - 12:44 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell listens during a meeting with President Donald Trump on June 6, 2017 in the Roosevelt Room of the White House in Washington, D.C. (Olivier Douliery/Abaca Press/TNS)


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