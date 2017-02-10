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Trump promises action ’very rapidly’ after travel ban halted

By Ken Thomas And Darlene Superville
Associated Press

Published: February 10, 2017 - 02:04 PM
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President Donald Trump speaks during a joint news conference with Japanese Prime Minister Shinzo Abe, Friday, Feb. 10, 2017, in the East Room of the White House in Washington. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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