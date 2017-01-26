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U.S. government

Trump proposes big import tax, triggering fight with Mexico

By Julie Pace  and Mark Stevenson
Associated Press

Published: January 26, 2017 - 12:27 PM
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In this Jan. 23 photo, Mexico's President Enrique Pena Nieto pauses during a press conference at the Los Pinos presidential residence in Mexico City. Mexico says President Enrique Pena Nieto has talked with Canadian Prime Minister Justin Trudeau about the North American Free Trade Agreement ahead of planned meetings with U.S. President Donald Trump. (AP Photo/Marco Ugarte)

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