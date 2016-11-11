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Election 2016

Trump protesters flood streets anew and schools report racially charged incidents after election

By Terrence Petty, Errin Haines Whack and Jay Reeves
Associated Press

Published: November 11, 2016 - 11:32 AM
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Donald J. Trump supporters, Mark Bowman, center, and Mike Bush, right, argue with protesters in opposition of nald Trump's presidential election victory at Rosa Parks Circle in Grand Rapids, Mich., Thursday, Nov. 10, 2016. (Cory Morse/The Grand Rapids Press via AP)

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