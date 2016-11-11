All CATEGORIES
☰ Menu

Election 2016

Trump protesters flood streets anew and schools report racially charged incidents after election

By Terrence Petty, Errin Haines Whack and Jay Reeves
Associated Press

Published: November 11, 2016 - 11:32 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Donald J. Trump supporters, Mark Bowman, center, and Mike Bush, right, argue with protesters in opposition of nald Trump's presidential election victory at Rosa Parks Circle in Grand Rapids, Mich., Thursday, Nov. 10, 2016. (Cory Morse/The Grand Rapids Press via AP)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

surprise11_03 Leah Klafczynski - Leah Klafczynski
Marine surprises his sister at Barberton school after six years apart

In the six years Brandon Griffith was away in California serving in the U.S. Marine Corps, his youngest sister, Alea, kept him in her thoughts at home in Barberton.

Summit County sees spending increase on indigent cases - 4:30 PM
Cincinnati_Police_Shooting32951_00~1
Judge to deadlocked jury: Keep deliberating fate of officer
Election_Protest_Michigan041df~13
Trump protesters flood streets anew and schools report racially charged incidents after election
Regional news briefs — Nov. 12, 2016

MOST POPULAR