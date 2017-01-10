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Trump pushes GOP leaders for fast action on health care

By Erica Werner
Associated Press

Published: January 10, 2017 - 12:58 PM | Updated: January 10, 2017 - 07:06 PM
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House Speaker Paul Ryan of Wis. leaves a news conference on Capitol Hill in Washington, Tuesday where he discussed efforts to replace the Affordable Care Act, following a closed-door meeting with the GOP caucus. (J. Scott Applewhite/AP Photo)

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