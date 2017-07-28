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White House

Trump pushes out Reince Priebus, names Gen. John Kelly White House chief of staff

By Jonathan Lemire and Jill Colvin
Associated Press

Published: July 28, 2017 - 05:02 PM
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President Donald Trump talks with Homeland Security Secretary John Kelly, May 17 during commencement exercises at the U.S. Coast Guard Academy in New London, Conn. Trump named Kelly as his new Chief of Staff on Friday ousting Reince Priebus. (AP Photo/Susan Walsh)


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