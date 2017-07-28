All CATEGORIES
☰ Menu

White House

Trump pushes out Reince Priebus, names Gen. John Kelly White House chief of staff

By Jonathan Lemire and Jill Colvin
Associated Press

Published: July 28, 2017 - 05:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump talks with Homeland Security Secretary John Kelly, May 17 during commencement exercises at the U.S. Coast Guard Academy in New London, Conn. Trump named Kelly as his new Chief of Staff on Friday ousting Reince Priebus. (AP Photo/Susan Walsh)


MORE IN NEWS

devo31cut02
5KDevo draws hundreds of spuds to downtown Akron - 1:09 PM

The streets of Akron were covered in spuds.

dyer30cut_01
Bob Dyer: Firestone spectators will encounter golf version of red carpet
ua30cut_01
How do you fill a huge budget gap? UA President Matthew Wilson talks about financial challenges
mystery30
Solid gold replica of lunar space module stolen from Neil Armstrong museum in Ohio
How prepared is U.S. for nuclear attack?

MOST POPULAR