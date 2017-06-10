All CATEGORIES
☰ Menu

Trump rebuffs bipartisanship, banks on base to tame turmoil

By Jonathan Lemire and Ken Thomas
Associated Press

Published: June 10, 2017 - 09:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump (right) and seen in reflection, left, arrives for an Air Traffic Control Reform Initiative event in the East Room at the White House, Monday in Washington. Faced with the under-oath allegations of ex-FBI Director James Comey and the steady creep of congressional investigations, Trumps response this week was aimed squarely at rallying his most dedicated supporters to his side. (AP Photo/Andrew Harnik)


MORE IN NEWS

macron11cut_1 - Akron Beacon Journal
Bryon Macron: The mystery of the Lafayette Township trustee’s death continues as his widow searches for clues

LAFAYETTE TWP.: A Christmas tree trimmed with white lights, a heart ornament and the word “hope” still stands in the front room of Bryon Macron’s tidy colonial at the end of a cul-de-sac outside Medina.

recovery11cut_05
Addiction specialist shares her husband’s battle to quit painkillers
dyer11cut_01
Bob Dyer: UA spent $60,000 just to find coach
911 call brings a discussion about journalistic ethics
poppins11_01
‘Mary Poppins’ takes flight as All-City Musical returns to Akron Civic Theatre

MOST POPULAR