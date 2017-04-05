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Trump removes Bannon from National Security Council

By Vivian Salama
Associated Press

Published: April 5, 2017 - 03:18 PM
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FILE - In this March 23, 2017 file photo, White House chief strategist Steve Bannon, left, walks on Capitol Hill in Washington. President Donald Trump removed Bannon from the National Security Council, reversing an earlier controversial decision to give Bannon access to the high-level meetings. (AP Photo/Alex Brandon, File)


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