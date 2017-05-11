All CATEGORIES
☰ Menu

U.S. government

Trump’s account changes: He was going to fire FBI director even without recommendation

By Julie Pace, Eileen Sullivan and Jake Pearson
Associated Press

Published: May 11, 2017 - 03:28 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this image provided by NBC News, President Donald Trump is interviewed by NBC's Lester Holt, Thursday. Trump insisted Thursday during the interview that there was no collusion between his winning campaign and the Russian government in his first extended remarks since he roiled Washington with his decision to fire FBI Director James Comey. (Joe Gabriel/NBC News via AP)


MORE IN NEWS

tikes12_06 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Thanks to LeBron James, Akron students see Little Tikes factory in Hudson not just kids’ play

By a show of hands, who has either owned or purchased a Little Tikes product?

midock12cut_01
Jim Midock’s heart-transplant hopes: Former WNIR newsman waits for a life-changing phone call
artcart12cut_2
Akron elementary students share artwork with Summa Akron City patients
trump12cut_0
Trump’s account changes: He was going to fire FBI director even without recommendation
vote12cut_01
Trump launches commission to investigate voter fraud

MOST POPULAR