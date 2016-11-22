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Trump’s charity admits to violating IRS self-dealing ban

By Chad Day and Michael Biesecker
Associated Press

Published: November 22, 2016 - 12:24 PM
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In this Nov. 9 photo, President-elect Donald Trump speaks during an election night rally in New York. Trump's charity has admitted that it violated IRS regulations barring it from using its money or assets to benefit Trump, his family, his companies or substantial contributors to the foundation. (AP Photo/ Evan Vucci)

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