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Trump’s chat with Akie Abe: Lost in translation or a snub?

By Vivian Salama And Mari Yamaguchi
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 01:04 PM
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FILE - This Feb. 10, 2017, file photo shows President Donald Trump and Japanese Prime Minister Shinzo Abe, accompanied by their wives, first lady Melania Trump and Akie Abe, as they wave before boarding Air Force One at Andrews Air Force Base Md. In the world of diplomacy, some things are bound to get lost in translation. President Donald Trump, who sat next to Japans first lady during dinner at a recent international summit, says Akie Abe cant muster even a hello in English. In fact, she can handle a basic conversation in English, according to two people who have worked on events with the first lady. That raised questions about whether something was lost in translation or there was an intentional snub. (AP Photo/Susan Walsh, File)


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