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Trump’s critique of Sessions reflects long-held frustrations

By Julie Pace And Jonathan Lemire
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 08:29 AM
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President Donald Trump listens during a "Made in America," roundtable event in the East Room of the White House, Wednesday, July 19, 2017, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)


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