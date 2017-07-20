Trump’s critique of Sessions reflects long-held frustrations

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGV4dHJhb3JkaW5h
cnkgcHVibGljIGRlbm91bmNlbWVudCBvZiBBdHRvcm5leSBHZW5lcmFsIEplZmYgU2Vzc2lvbnMg
cmVmbGVjdGVkIGEgbG9uZy1zaW1tZXJpbmcgZnJ1c3RyYXRpb24gd2l0aCBvbmUgb2YgaGlzIHN0
YXVuY2hlc3QgYWxsaWVzLCBidXQgd2FzIG5vdCBhIGNhbGN1bGF0ZWQgYXR0ZW1wdCB0byBmb3Jj
ZSBTZXNzaW9ucyBmcm9tIHRoZSBDYWJpbmV0LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdHdvIFRydW1wIGFkdmlz
ZXJzLjwvcD48cD5Gb3Igd2Vla3MsIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgaGFzIHNlZXRoZWQgYWJvdXQgU2Vz
c2lvbnMmIzgyMTc7IGRlY2lzaW9uIHRvIHJlY3VzZSBoaW1zZWxmIGZyb20gdGhlIGZlZGVyYWwg
aW52ZXN0aWdhdGlvbiBpbnRvIHdoZXRoZXIgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjYW1wYWlnbiBjb29yZGlu
YXRlZCB3aXRoIFJ1c3NpYSBkdXJpbmcgbGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgZWxlY3Rpb24uIE9uIFdl
ZG5lc2RheSwgVHJ1bXAgdG9sZCBUaGUgTmV3IFlvcmsgVGltZXMgdGhhdCBoZSB3b3VsZCBuZXZl
ciBoYXZlIGFwcG9pbnRlZCBTZXNzaW9ucyB0byB0aGUgcG9zdCBpZiBoZSBoYWQga25vd24gdGhl
IGZvcm1lciBBbGFiYW1hIHNlbmF0b3Igd291bGQgbWFrZSB0aGF0IGRlY2lzaW9uLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7U2Vzc2lvbnMgc2hvdWxkIGhhdmUgbmV2ZXIgcmVjdXNlZCBoaW1zZWxmLCYjODIyMTsg
VHJ1bXAgdG9sZCB0aGUgcGFwZXIsICYjODIyMDtBbmQgaWYgaGUgd2FzIGdvaW5nIHRvIHJlY3Vz
ZSBoaW1zZWxmIGhlIHNob3VsZCBoYXZlIHRvbGQgbWUgYmVmb3JlIGhlIHRvb2sgdGhlIGpvYiBh
bmQgSSB3b3VsZCBoYXZlIHBpY2tlZCBzb21lYm9keSBlbHNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIFdo
aXRlIEhvdXNlIG5vdGFibHkgbWFkZSBubyBlZmZvcnQgdG8gd2FsayBiYWNrIFRydW1wJiM4MjE3
O3MgY29tbWVudHMgb3IgZGlzcGxheSBjb25maWRlbmNlIGluIHRoZSBhdHRvcm5leSBnZW5lcmFs
LiBJbnN0ZWFkLCB0aGUgdHdvIFRydW1wIGFkdmlzZXJzIGFja25vd2xlZGdlZCB0aGF0IHRoZSBw
cmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBwdWJsaWMgY29tbWVudHMgbGFyZ2VseSByZWZsZWN0ZWQgd2hhdCB0
aGV5IGhhdmUgaGVhcmQgaGltIHNheSBhYm91dCBTZXNzaW9ucyBwcml2YXRlbHkuPC9wPjxwPlRo
ZSBhZHZpc2VycyBpbnNpc3RlZCBvbiBhbm9ueW1pdHkgYmVjYXVzZSB0aGV5IHdlcmUgbm90IGF1
dGhvcml6ZWQgdG8gcHVibGljbHkgZGlzY3VzcyB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgdGhpbmtp
bmcuIFRoZSBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgZGVjbGluZWQgdG8gY29tbWVudCBvbiB0aGUgcHJl
c2lkZW50JiM4MjE3O3MgcmVtYXJrcy48L3A+PHA+U2Vzc2lvbnMsIG9uZSBvZiBUcnVtcCYjODIx
NztzIGVhcmxpZXN0IHN1cHBvcnRlcnMsIHN0ZXBwZWQgYXdheSBmcm9tIHRoZSBSdXNzaWEgcHJv
YmUgZm9sbG93aW5nICByZXZlbGF0aW9ucyB0aGF0IGhlIGhhZCBmYWlsZWQgdG8gZGlzY2xvc2Ug
bWVldGluZ3Mgd2l0aCB0aGUgS3JlbWxpbiYjODIxNztzIGFtYmFzc2Fkb3IgdG8gdGhlIFUuUy4g
SGlzIGRlY2lzaW9uIHdhcyBtYWRlIHdpdGhvdXQgY29uc3VsdGluZyB3aXRoIHRoZSBwcmVzaWRl
bnQgYW5kIGVzc2VudGlhbGx5IHBhdmVkIHRoZSB3YXkgZm9yIHRoZSBhcHBvaW50bWVudCBvZiBS
b2JlcnQgTXVlbGxlciBhcyBzcGVjaWFsIGNvdW5zZWwuIE11ZWxsZXImIzgyMTc7cyBpbnZlc3Rp
Z2F0aW9uLCBhbG9uZyB3aXRoIHNlcGFyYXRlIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgcHJvYmVzLCBoYXMgb3Zl
cnNoYWRvd2VkIG11Y2ggb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBhZ2VuZGEgYW5kIGVuc25hcmVkIHNldmVy
YWwgb2YgaGlzIGFzc29jaWF0ZXMsIGluY2x1ZGluZyBzb24gRG9uYWxkIFRydW1wIEpyLiBhbmQg
aGlzIHNvbi1pbi1sYXcgYW5kIHNlbmlvciBhZHZpc2VyIEphcmVkIEt1c2huZXIuPC9wPjxwPkRl
c3BpdGUgaGlzIHByb3Rlc3QgdG8gdGhlIGNvbnRyYXJ5LCBUcnVtcCBjb250aW51ZXMgdG8gaGVh
dmlseSB3YXRjaCBjYWJsZSBuZXdzIGNvdmVyYWdlIG9mIHRoZSBSdXNzaWEgaW52ZXN0aWdhdGlv
bnMuICBBdCB0aW1lcyBoZSBoYXMgdG9sZCBhbGxpZXMgaGUmIzgyMTc7cyBjb252aW5jZWQgdGhh
dCB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgaGFzIHR1cm5lZCB0aGUgY29ybmVyIGFuZCB0aGUgY29udHJvdmVy
c3kgd2lsbCBzb29uIGJlIGJlaGluZCBoaW0uIEJ1dCBhdCBvdGhlciBwb2ludHMsIGhlIGhhcyBl
eHByZXNzZWQgZmVhcnMgdGhhdCBpdCB3aWxsIGRvZyBoaW0gZm9yIGhpcyBlbnRpcmUgdGVybS48
L3A+PHA+RmV3IGRldmVsb3BtZW50cyBpbiB0aGUgc25vd2JhbGxpbmcgY29udHJvdmVyc3kgaGF2
ZSBpcmtlZCBUcnVtcCBtb3JlIHRoYW4gU2Vzc2lvbnMmIzgyMTc7IGRlY2lzaW9uIHRvIHJlY3Vz
ZSBoaW1zZWxmIGZyb20gdGhlIGludmVzdGlnYXRpb25zLiBUaGUgYWR2aXNlcnMgc2FpZCB0aGUg
cHJlc2lkZW50IHZpZXdlZCB0aGUgbW92ZSBhcyBhbiBhY3Qgb2YgZGlzbG95YWx0eSAmIzgyMTI7
IGFyZ3VhYmx5IHRoZSBtb3N0IGdyaWV2b3VzIG9mZmVuc2UgaW4gdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIx
NztzIG1pbmQgJiM4MjEyOyBhbmQgd2FzIGFuZ3J5IHRoYXQgU2Vzc2lvbnMgZGlkIG5vdCBjb25z
dWx0IHdpdGggaGltIGFoZWFkIG9mIHRpbWUuPC9wPjxwPkF0IG9uZSBwb2ludCwgU2Vzc2lvbnMg
cHJpdmF0ZWx5IHRvbGQgVHJ1bXAgaGUgd2FzIHdpbGxpbmcgdG8gcmVzaWduIGhpcyBwb3N0LCBi
dXQgdGhlIHByZXNpZGVudCBkaWQgbm90IGFjY2VwdCB0aGUgb2ZmZXIuIE9uZSBhZHZpc2VyIHNh
aWQgdGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIGNvbW1lbnRzIHRvIHRoZSBUaW1lcyBkaWQgbm90IHJl
ZmxlY3QgYW55IG5ldyBkZXNpcmUgYnkgVHJ1bXAgdG8gZmlyZSBTZXNzaW9ucywgdGhvdWdoIHRo
ZXkgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRoYXQgdGhlIGF0dG9ybmV5IGdlbmVyYWwmIzgyMTc7cyByZXNwb25z
ZSB0byB0aGUgcHVibGljIGRlbmlncmF0aW9uIHdhcyBsZXNzIGNlcnRhaW4uPC9wPjxwPlNlc3Np
b25zIHdhcyB0aGUgZmlyc3QgVS5TLiBzZW5hdG9yIHRvIGVuZG9yc2UgVHJ1bXAgZHVyaW5nIHRo
ZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgY2FtcGFpZ24sIGFuZCB0aGUgdHdvIGJvbmRlZCBvdmVyIHRoZWlyIGhh
cmRsaW5lIGltbWlncmF0aW9uIHZpZXdzLiBTb21lIG9mIFNlc3Npb25zJiM4MjE3OyBsb25nLXNl
cnZpbmcgYWR2aXNlcnMgYXJlIG5vdyB3b3JraW5nIGFsb25nc2lkZSB0aGUgcHJlc2lkZW50IGlu
IHRoZSBXZXN0IFdpbmcsIGluY2x1ZGluZyBzZW5pb3IgcG9saWN5IGFkdmlzZXIgU3RlcGhlbiBN
aWxsZXIsIHdobyB3YXMgb25lIG9mIHRoZSBhcmNoaXRlY3RzIG9mIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY29u
dHJvdmVyc2lhbCB0cmF2ZWwgYmFuLjwvcD48cD5BIHBvdGVudGlhbCBTZXNzaW9ucyByZXNpZ25h
dGlvbiBjb3VsZCB0aHJvdyBNdWVsbGVyJiM4MjE3O3MgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBpbnRvIGEgc3Rh
dGUgb2YgdW5jZXJ0YWludHkuIFRydW1wIHdvdWxkIG5vbWluYXRlIGEgcmVwbGFjZW1lbnQgYW5k
IGNvdWxkIHNlZWsgYXNzdXJhbmNlcyB0aGF0IGhpcyBwaWNrIHdvdWxkIG5vdCByZWN1c2UgaGlt
c2VsZiBmcm9tIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9ucy48L3A+PHA+VHJ1bXAgcmFpc2VkIHRoZSBwcm9z
cGVjdCBvZiBmaXJpbmcgTXVlbGxlciBpbiBoaXMgaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggdGhlIFRpbWVzLCBz
dWdnZXN0aW5nIGhlIGhhZCBkYW1hZ2luZyBpbmZvcm1hdGlvbiBvbiB0aGUgZm9ybWVyIEZCSSBk
aXJlY3Rvci4gVGhlIHByZXNpZGVudCBzYWlkIE11ZWxsZXImIzgyMTc7cyBzZWxlY3Rpb24gZm9y
IHRoZSBqb2Igd2FzIGEgY29uZmxpY3Qgb2YgaW50ZXJlc3QgYmVjYXVzZSBUcnVtcCBoYWQgc3Bv
a2VuIHdpdGggaGltIGFib3V0IHJldHVybmluZyB0byB0aGUgRkJJIGFmdGVyIHRoZSBmaXJpbmcg
b2YgSmFtZXMgQ29tZXkgaW4gTWF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgd2VyZSBtYW55IG90aGVy
IGNvbmZsaWN0cyB0aGF0IEkgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBzYWlkLCBidXQgSSB3aWxsIGF0IHNvbWUg
cG9pbnQsJiM4MjIxOyBUcnVtcCBzYWlkLjwvcD48cD5IZSBsb2JiZWQgc2ltaWxhciBjb25mbGlj
dCBvZiBpbnRlcmVzdCBjaGFyZ2VzIGF0IGFjdGluZyBGQkkgRGlyZWN0b3IgQW5kcmV3IE1jQ2Fi
ZSBhbmQgRGVwdXR5IEF0dG9ybmV5IEdlbmVyYWwgUm9kIFJvc2Vuc3RlaW4uIEhlIGFsc28gYWNj
dXNlZCBDb21leSBvZiBicmllZmluZyBoaW0gb24gYSBkb3NzaWVyIG9mIHVudmVyaWZpZWQsIGlu
Y3JpbWluYXRpbmcgaW5mb3JtYXRpb24gaW4gYW4gZWZmb3J0IHRvIGdhaW4gbGV2ZXJhZ2Ugb3Zl
ciB0aGUgc29vbi10by1iZSBwcmVzaWRlbnQuPC9wPjxwPlRoZSBwcmVzaWRlbnQgaGFzIHJlcGVh
dGVkbHkgdG9sZCB0aG9zZSBjbG9zZSB0byBoaW0gdGhhdCBoZSBmZWFycyB0aGVyZSBpcyBhIG1v
dmVtZW50IHVuZGVyd2F5LCBmdWVsZWQgaW4gcGFydCBieSBDb21leSwgUm9zZW5zdGVpbiBhbmQg
cG90ZW50aWFsbHkgTXVlbGxlciwgdG8gZGlzY3JlZGl0IGhpcyBwcmVzaWRlbmN5LiBIZSBoYXMg
ZGVuaWVkIHRoYXQgaGlzIGNhbXBhaWduIGhhZCBhbnkgY29udGFjdHMgd2l0aCBSdXNzaWEgZHVy
aW5nIHRoZSBlbGVjdGlvbiwgdGhvdWdoIHRoYXQgYXNzZXJ0aW9uIGhhcyBiZWVuIGNoYWxsZW5n
ZWQgYnkgaGlzIHNvbiYjODIxNztzIGFja25vd2xlZGdtZW50IHRoYXQgaGUgYWNjZXB0ZWQgYSBt
ZWV0aW5nIHRoYXQgd2FzIGJpbGxlZCBhcyBwYXJ0IG9mIHRoZSBSdXNzaWFuIGdvdmVybm1lbnQm
IzgyMTc7cyBlZmZvcnRzIHRvIGhlbHAgdGhlIFJlcHVibGljYW4gd2luIHRoZSBlbGVjdGlvbi48
L3A+PHA+JiM4MjEyOzwvcD48cD5Gb2xsb3cgSnVsaWUgUGFjZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
dHdpdHRlci5jb20vanBhY2VEQyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9q
cGFjZURDPC9hPiBhbmQgSm9uYXRoYW4gTGVtaXJlIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Kb25MZW1pcmUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9uTGVt
aXJlPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.