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Trump’s embrace of Russia raises concerns with top advisers

By Vivian Salama
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 07:10 AM
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FILE - In this July 7, 2017, file photo, President Donald Trump meets with Russian President Vladimir Putin at the G20 Summit in Hamburg, Germany. Trump had a second, previously undisclosed conversation with Putin at the summit it Germany. White House spokesman Sean Spicer says that Trump and Putin spoke during a world leaders dinner at the Group of 20 summit in Hamburg earlier this month.(AP Photo/Evan Vucci)


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