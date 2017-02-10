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Trump’s pick for health and human secretary takes office

By Alan Fram
Associated Press

Published: February 10, 2017 - 12:12 PM
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FILE - In this Jan. 24, 2017 file photo, Health and Human Services Secretary-designate, Rep. Tom Price, R-Ga. pauses while testifying on Capitol Hill in Washington at his confirmation hearing before the Senate Finance Committee. Republicans are ready to overpower Democrats and push President Donald Trump's next Cabinet nominee through the Senate, the man who will help lead the GOP drive to erase and replace the health care law. The Senate voted 51-48 Wednesday, Feb. 8, 2017, to short-circuit Democratic delaying tactics against Price, Trump's choice for health secretary. (AP Photo/Andrew Harnik, File)


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