All CATEGORIES
☰ Menu

Trump’s political speech to Scouts at Jamboree inspires parental outrage

By Julie Bykowicz
Associated Press

Published: July 25, 2017 - 12:09 PM | Updated: July 25, 2017 - 12:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump waves to the crowd of scouts at the 2017 National Boy Scout Jamboree at the Summit in Glen Jean,W. Va., Monday, July 24, 2017. (AP Photo/Steve Helber)


MORE IN NEWS

roads29-06
City lays financial foundation for $12 million road project

City leaders have set in motion a long-term plan to raise nearly $12 million for a “complete streets” makeover of North Main Street from the Y-bridge to Cuyahoga Falls.

macron25cut_01
Medina County officials conclude cause of Bryon Macron’s death ‘undetermined,’ find no evidence of others involved
mccullough_01
Second evaluation for intervention program to be done of UA student accused of killing roommate’s kitten
values25_web
Home property values are up for first time since 2005 in Summit County
State issues $269 million in workers’ compensation rebates to Northeast Ohio employers - 5:03 PM

MOST POPULAR