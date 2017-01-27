Trump’s refugee clampdown stops Iranian path through Austria

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VklFTk5BOiBBdXN0cmlhIGhhcyBzaHV0IGl0cyBkb29yIHRvIGFib3V0IDMwMCBub24tTXVz
bGltIElyYW5pYW5zIGhvcGluZyB0byB1c2UgdGhlIGNvdW50cnkgYXMgYSB3YXkgc3RhdGlvbiBi
ZWZvcmUgZXN0YWJsaXNoaW5nIG5ldyBob21lcyBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgdGhlIEFz
c29jaWF0ZWQgUHJlc3MgaGFzIGxlYXJuZWQuIFRoZSBhY3Rpb24gaXMgYW4gZWFybHkgcmlwcGxl
IGVmZmVjdCBvZiBVLlMuIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBlZmZvcnQgdG8g
Y2xhbXAgZG93biBvbiByZWZ1Z2VlIGFkbWlzc2lvbnMuPC9wPjxwPlVuZGVyIGEgMjcteWVhci1v
bGQgcHJvZ3JhbSBvcmlnaW5hbGx5IGFwcHJvdmVkIGJ5IENvbmdyZXNzIHRvIGhlbHAgSmV3cyBp
biB0aGUgZm9ybWVyIFNvdmlldCBVbmlvbiwgQXVzdHJpYSBoYWQgYmVlbiBzZXJ2aW5nIHVudGls
IHJlY2VudGx5IGFzIGEgY29uZHVpdCBmb3IgSXJhbmlhbiBKZXdzLCBDaHJpc3RpYW5zIGFuZCBC
YWhhJiM4MjE3O2ksIHdobyB3ZXJlIGF0IHJpc2sgaW4gdGhlaXIgaG9tZSBjb3VudHJ5IGFuZCBl
bGlnaWJsZSB0byByZXNldHRsZSBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcy4gSXJhbiBoYXMgYmFubmVk
IHRoZSBCYWhhJiM4MjE3O2kgcmVsaWdpb24sIHdoaWNoIHdhcyBmb3VuZGVkIGluIDE4NDQgYnkg
YSBQZXJzaWFuIG5vYmxlbWFuIGNvbnNpZGVyZWQgYSBwcm9waGV0IGJ5IGZvbGxvd2Vycy48L3A+
PHA+VS5TLiBvZmZpY2lhbHMgaGFkIGJlZW4gaW50ZXJ2aWV3aW5nIHRoZSBjYW5kaWRhdGVzIGlu
IEF1c3RyaWEgYmVjYXVzZSB0aGV5IGNhbm5vdCBkbyBzbyBpbiBJcmFuLiBCdXQgdGhlIFVuaXRl
ZCBTdGF0ZXMgc3VzcGVuZGVkIHRoZSBzby1jYWxsZWQgSXJhbmlhbiBMYXV0ZW5iZXJnIFByb2dy
YW0gaW4gcmVjZW50IGRheXMsIGFjY29yZGluZyB0byBBdXN0cmlhbiBvZmZpY2lhbHMsIHdobyBp
biB0dXJuIHN0b3BwZWQgSXJhbmlhbnMgZnJvbSByZWFjaGluZyB0aGVpciB0ZXJyaXRvcnkuIEl0
JiM4MjE3O3MgdW5jbGVhciB3aGVuIHRoZSBwcm9ncmFtIG1pZ2h0IHJlc3RhcnQuPC9wPjxwPlRo
ZSBlcGlzb2RlIGlzbiYjODIxNzt0IGRpcmVjdGx5IGxpbmtlZCB0byBhbiBleGVjdXRpdmUgb3Jk
ZXIgVHJ1bXAgc2lnbmVkIEZyaWRheSB0aGF0IG9yZGVycyBzdHJpY3QgbmV3IHNjcmVlbmluZyBm
b3IgcmVmdWdlZXMgdG8ga2VlcCAmIzgyMjA7cmFkaWNhbCBJc2xhbWljIHRlcnJvcmlzdHMmIzgy
MjE7IG91dCBvZiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcy4gQnV0IGl0IHJlZmxlY3RzIHRoZSBrbm9jay1v
biBlZmZlY3RzIGFscmVhZHkgb2NjdXJyaW5nIGZyb20gaGlzIHRvdWdoZXIgbGluZSBvbiBpbW1p
Z3JhdGlvbiBhbmQgcmVmdWdlZXMuIFNpbWlsYXIgdG8gaG93IHRpZ2h0ZXIgR2VybWFuIG1pZ3Jh
dGlvbiBydWxlcyBoYWQgY29uc2VxdWVuY2VzIGFjcm9zcyBFdXJvcGUsIFRydW1wJiM4MjE3O3Mg
YWN0aW9ucyBjb3VsZCBsZWFkIG90aGVyIG5hdGlvbnMgdG8gdGFrZSBhIGhhcmRlciBsb29rIGF0
IHBlb3BsZSB3aXNoaW5nIHRvIHVzZSB0aGVpciB0ZXJyaXRvcmllcyBhcyB0cmFuc2l0IHBvaW50
cy48L3A+PHA+VGhlIG5ldCByZXN1bHQgY291bGQgYmUgZXZlbiB0b3VnaGVyIGNvbmRpdGlvbnMg
Zm9yIHBlb3BsZSBob3BpbmcgdG8gZXNjYXBlIHdhciBhbmQgcGVyc2VjdXRpb24gZm9yIGEgYmV0
dGVyIGxpZmUgYWJyb2FkLiBUaGVyZSBhcmUgbW9yZSB0aGFuIDIwIG1pbGxpb24gcmVmdWdlZXMg
d29ybGR3aWRlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIFVuaXRlZCBOYXRpb25zLjwvcD48cD5BdXN0cmlh
biBGb3JlaWduIE1pbmlzdHJ5IHNwb2tlc21hbiBUaG9tYXMgU2Nobm9lbGwgc2FpZCB0aGUgQWxw
aW5lIGNvdW50cnkgYWN0ZWQgYWZ0ZXIgJiM4MjIwO1UuUy4gYXV0aG9yaXRpZXMgdG9sZCB1cyB0
aGF0IHRoZSBvbndhcmQgdHJpcCBmb3IgcGVvcGxlIHRvIHRoZSBVLlMuQS4sIHdobyByZWNlaXZl
ZCB2aXNhcyBmcm9tIEF1c3RyaWFuIGF1dGhvcml0aWVzIGFzIHBhcnQgb2YgdGhlIHByb2dyYW0s
IHdvdWxkIGJlIHB1dCBvbiBob2xkIGZvciBub3cuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BIFN0YXRlIERlcGFy
dG1lbnQgZW1haWwgc2VudCBUdWVzZGF5IHNhaWQgdGhlIEF1c3RyaWFuIGdvdmVybm1lbnQgaGFk
ICYjODIyMDtlbGVjdHJvbmljYWxseSBjYW5jZWxlZCYjODIyMTsgaXRzIHZpc2FzIGZvciBhcHBs
aWNhbnRzIHdobyBoYWRuJiM4MjE3O3QgeWV0IHJlYWNoZWQgQXVzdHJpYS4gSWYgdGhleSB0cnkg
dG8gcmVhY2ggQXVzdHJpYSBhbnl3YXksIHRoZXkgd2lsbCBiZSBwZXJtYW5lbnRseSBibG9ja2Vk
IGZyb20gQXVzdHJpYSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBlbWFpbCwgd2hpY2ggd2FzIG9idGFpbmVk
IGJ5IEFQLjwvcD48cD5TY2hub2VsbCBzYWlkIHRoZSBtb3ZlIGFmZmVjdHMgYWJvdXQgMzAwIEly
YW5pYW5zIHdpdGggdmlzYXMgd2FpdGluZyB0byBlbnRlciBBdXN0cmlhLiBIZSBzYWlkIGFib3V0
IDEwMCBvZiB0aGVtIGhhZCBiZWVuIHRyYWNrZWQgZG93biBhbmQgaW5mb3JtZWQgdGhhdCB0aGV5
IGNhbiBubyBsb25nZXIgZG8gc28uIFRoZSBzZWFyY2ggY29udGludWVzIGZvciB0aGUgcmVzdCB0
aHJvdWdoIGFpcmxpbmUgdGlja2V0IGJvb2tpbmdzIGFuZCBvdGhlciBtZWFucywgU2Nobm9lbGwg
c2FpZC48L3A+PHA+T3RoZXIgb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgYSBzbWFsbCBudW1iZXIgb2YgSXJhbmlh
bnMgd2l0aCBzdWNoIHNob3J0LXRlcm0gdmlzYXMgYWxyZWFkeSB3ZXJlIGluIEF1c3RyaWEuIEl0
IHdhc24mIzgyMTc7dCBpbW1lZGlhdGVseSBjbGVhciB3aGF0IHdvdWxkIGhhcHBlbiB3aXRoIHRo
ZW0uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.