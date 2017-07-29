Trump’s six-month stall sparks a White House shake-up

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By Julie Pace and Jonathan Lemire Associated Press
Associated Press

Published: July 29, 2017 - 05:29 PM

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