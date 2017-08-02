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Trump’s talk of complimentary phone calls not true

By Laurie Kellman  and Jill Colvin
Associated Press

Published: August 2, 2017 - 04:16 PM
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In this July 24 photo, President DonaldTrump, front left, gestures as former boys scouts, Interior Secretary Ryan Zinke (left) and Energy Secretary Rick Perry, watch at the 2017 National Boy Scout Jamboree at the Summit in Glen Jean, W.Va. Boy Scouts president Randall Stephenson told The Associated Press on Wednesday in his first public comments on the furor over President Donald Trump's speech on Monday that he'd be "disingenuous" if he suggested he was surprised by the Republican president's comments. (AP Photo/Steve Helber)


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