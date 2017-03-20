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Trump says Dems ’made up’ allegations of Russia interference

By Eileen Sullivan And Eric Tucker
Associated Press

Published: March 20, 2017 - 09:58 AM | Updated: March 20, 2017 - 10:18 AM
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President Donald Trump walks to the White House after arriving on Marine One, Sunday, March 19, 2017, in Washington. Trump is returning from a trip to his Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon)


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