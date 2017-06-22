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Trump says he didn’t tape his conversations with Comey

By Jonathan Lemire and Eric Tucker
Associated Press

Published: June 22, 2017 - 01:27 PM | Updated: June 23, 2017 - 08:39 AM
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President Donald Trump speaks during the "American Leadership in Emerging Technology" event in the East Room of the White House, Thursday, June 22, 2017, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)


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