Trump says he didn’t tape his conversations with Comey

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBkZWNsYXJlZCBUaHVyc2RheSBo
ZSBuZXZlciBtYWRlIGFuZCBkb2VzbiYjODIxNzt0IGhhdmUgcmVjb3JkaW5ncyBvZiBoaXMgcHJp
dmF0ZSBjb252ZXJzYXRpb25zIHdpdGggb3VzdGVkIGZvcm1lciBGQkkgRGlyZWN0b3IgSmFtZXMg
Q29tZXksIGVuZGluZyBhIG1vbnRoLWxvbmcgZ3Vlc3NpbmcgZ2FtZSB0aGF0IGhlIHN0YXJ0ZWQg
d2l0aCBhIGNyeXB0aWMgdHdlZXQgYW5kIHRoYXQgZW5zbmFyZWQgaGlzIGFkbWluaXN0cmF0aW9u
IGluIHlldCBtb3JlIGNvbnRyb3ZlcnN5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2l0aCBhbGwgb2YgdGhlIHJl
Y2VudGx5IHJlcG9ydGVkIGVsZWN0cm9uaWMgc3VydmVpbGxhbmNlLCBpbnRlcmNlcHRzLCB1bm1h
c2tpbmcgYW5kIGlsbGVnYWwgbGVha2luZyBvZiBpbmZvcm1hdGlvbiwmIzgyMjE7IFRydW1wIHNh
aWQgaW4gaGlzIGxhdGVzdCB0d2VldHMsIGhlIGhhcyAmIzgyMjA7bm8gaWRlYSYjODIyMTsgd2hl
dGhlciB0aGVyZSBhcmUgJiM4MjIwO3RhcGVzJiM4MjIxOyBvciByZWNvcmRpbmdzIG9mIHRoZSB0
d28gbWVuJiM4MjE3O3MgY29udmVyc2F0aW9ucy4gQnV0IGhlIHByb2NsYWltZWQgaGUgJiM4MjIw
O2RpZCBub3QgbWFrZSwgYW5kIGRvIG5vdCBoYXZlLCBhbnkgc3VjaCByZWNvcmRpbmdzLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+VGhhdCBsZWZ0IG9wZW4gdGhlIHBvc3NpYmlsaXR5IHRoYXQgcmVjb3JkaW5ncyB3
ZXJlIG1hZGUgd2l0aG91dCBoaXMga25vd2xlZGdlIG9yIGJ5IHNvbWVvbmUgZWxzZS4gQnV0IGhl
IGxhcmdlbHkgYXBwZWFyZWQgdG8gY2xvc2UgdGhlIHNhZ2EgdGhhdCBiZWdhbiBpbiBNYXksIGp1
c3QgZGF5cyBhZnRlciBoZSBmaXJlZCBDb21leSwgdGhlbiB0aGUgaGVhZCBvZiBhbiBpbnZlc3Rp
Z2F0aW9uIGludG8gVHJ1bXAgYXNzb2NpYXRlcyYjODIxNzsgdGllcyB0byBSdXNzaWFuIG9mZmlj
aWFscy4gVHJ1bXAgaGFzIGRpc3B1dGVkIENvbWV5JiM4MjE3O3MgdmVyc2lvbiBvZiBhIEphbnVh
cnkgZGlubmVyIGR1cmluZyB3aGljaCB0aGUgZGlyZWN0b3Igc2FpZCB0aGUgcHJlc2lkZW50IGhh
ZCBhc2tlZCBmb3IgYSBwbGVkZ2Ugb2YgbG95YWx0eS48L3A+PHA+VHJ1bXAgcmVzcG9uZGVkIGF0
IHRoYXQgdGltZSwgdmlhIFR3aXR0ZXIsIHRoYXQgQ29tZXkgJiM4MjIwO2JldHRlciBob3BlIHRo
YXQgdGhlcmUgYXJlIG5vICYjODIxNjt0YXBlcyYjODIxNzsgb2Ygb3VyIGNvbnZlcnNhdGlvbnMg
YmVmb3JlIGhlIHN0YXJ0cyBsZWFraW5nIHRvIHRoZSBwcmVzcyEmIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoYXQg
YXBwYXJlbnRseSBhbmdyeSBtaXNzaXZlIHRyaWdnZXJlZCBhIHNlcmllcyBvZiBjb25zZXF1ZW5j
ZXMgZWFjaCB3ZWlnaHRpZXIgdGhhbiB0aGUgbGFzdC4gPC9wPjxwPkNvbWV5IGhhcyBzdWdnZXN0
ZWQgdGhhdCB0aGUgdHdlZXQgcHJvbXB0ZWQgaGltIHRvIGFzayBhbiBhc3NvY2lhdGUgdG8gbGVh
ayBkYW1hZ2luZyBpbmZvcm1hdGlvbiB0byB0aGUgbWVkaWEuIFRoZSByZXN1bHRpbmcgbmV3cyBy
ZXBvcnRzIGJ1aWx0IHByZXNzdXJlIG9uIGEgdG9wIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBvZmZpY2lh
bCB0byBhcHBvaW50IGFuIGluZGVwZW5kZW50IHByb3NlY3V0b3IgdG8gb3ZlcnNlZSB0aGUgUnVz
c2lhIGludmVzdGlnYXRpb24uPC9wPjxwPiBUaGF0IHNwZWNpYWwgY291bnNlbCBpcyBub3cgcmVw
b3J0ZWRseSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgb3duIGFjdGlvbnMgaW4gYSBwcm9i
ZSB0aGF0IGNvdWxkIGRvZyBoaXMgcHJlc2lkZW5jeSBmb3IgdGhlIGZvcmVzZWVhYmxlIGZ1dHVy
ZS48L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBkZWNsYXJhdGlvbiBub3cgdGhhdCB0aGVyZSBhcmUgbm8g
cmVjb3JkaW5ncyBhcHBlYXIgdG8gc2V0dGxlIGEga2V5IGR5bmFtaWMgaW4gdGhhdCBpbnZlc3Rp
Z2F0aW9uOiBJdCYjODIxNztzIG5vdyB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3Mgd29yZCBhZ2FpbnN0
IENvbWV5JiM4MjE3O3Mgbm90ZXMuPC9wPjxwPldpdGhvdXQgcmVjb3JkaW5ncywgQ29tZXkmIzgy
MTc7cyB2ZXJzaW9uIG9mIGhpcyBjb252ZXJzYXRpb25zIHdpdGggVHJ1bXAgJiM4MjEyOyB3aGlj
aCBoZSBkb2N1bWVudGVkIGF0IHRoZSB0aW1lLCBzaGFyZWQgd2l0aCBjbG9zZSBhc3NvY2lhdGVz
IGFuZCB0ZXN0aWZpZWQgYWJvdXQgdG8gQ29uZ3Jlc3MgJiM4MjEyOyB3aWxsIGxpa2VseSBwbGF5
IGEga2V5IHJvbGUgYXMgcHJvc2VjdXRvcnMgY29uc2lkZXIgd2hldGhlciBUcnVtcCBpbmFwcHJv
cHJpYXRlbHkgcHJlc3N1cmVkIHRoZSBsYXdtYW4gdG8gZHJvcCB0aGUgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBp
bnRvIGZvcm1lciBOYXRpb25hbCBTZWN1cml0eSBBZHZpc2VyIE1pY2hhZWwgRmx5bm4uIDwvcD48
cD5JbnZlc3RpZ2F0b3JzIHdpbGwgYWxzbyB3ZWlnaCB0aGUgY3JlZGliaWxpdHkgb2YgQ29tZXkg
YWdhaW5zdCBhIHByZXNpZGVudCB3aG8gaGFzIHNob3duIGEgd29iYmx5IGNvbW1pdG1lbnQgdG8g
YWNjdXJhY3kuPC9wPjxwPlRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgcmV2ZWxhdGlvbiBjYW1lIGEgZGF5IGFo
ZWFkIG9mIGEgZGVhZGxpbmUgdG8gdHVybiBvdmVyIGFueSB0YXBlcyB0byB0aGUgSG91c2UgaW50
ZWxsaWdlbmNlIGNvbW1pdHRlZS4gVGhlIHRpbWluZyBkcmV3IGF0dGVudGlvbiBhd2F5IGZyb20g
dGhlIHJlbGVhc2Ugb2YgdGhlIFNlbmF0ZSYjODIxNztzIGhlYWx0aCBjYXJlIGJpbGwsIHdoaWNo
IHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBob3BlcyBjYW4gcHJvdmlkZSBUcnVtcCBhIG11Y2gtbmVlZGVkIGxl
Z2lzbGF0aXZlIHZpY3RvcnkgdG8gYm9vc3QgaGlzIHNhZ2dpbmcgcG9sbCBudW1iZXJzLjwvcD48
cD5UcnVtcCYjODIxNztzIHR3ZWV0cywgb2xkIGFuZCBuZXcsIGxlZnQgbWFueSBwZXJwbGV4ZWQg
YWJvdXQgd2hldGhlciB0aGVyZSB3YXMgbW90aXZlIG9yIHN0cmF0ZWd5IGJlaGluZCB0aGUgd2hv
bGUgYWZmYWlyLiBUaGUgcHJlc2lkZW50IGFwcGVhcmVkIHRvIGVuam95IGdpbm5pbmcgdXAgbXlz
dGVyeSBhbmQgc3Bpbm5pbmcgV2FzaGluZ3RvbiByZXBvcnRlcnMgYWJvdXQgdGhlIHBvc3NpYmls
aXR5IHRoZXJlIHdhcyBhIHRyb3ZlIG9mIHN1cnJlcHRpdGlvdXNseSByZWNvcmRlZCBPdmFsIE9m
ZmljZSBjb252ZXJzYXRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayBoZSB3YXMgaW4gaGlzIHdh
eSBpbnN0aW5jdGl2ZWx5IHRyeWluZyB0byByYXR0bGUgQ29tZXksJiM4MjIxOyBmb3JtZXIgSG91
c2UgU3BlYWtlciBOZXd0IEdpbmdyaWNoLCBhIGxvbmd0aW1lIFRydW1wIGNvbmZpZGFudCwgc2Fp
ZCBiZWZvcmUgdGhlIFRodXJzZGF5IHR3ZWV0cy4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3Mgbm90IGEgcHJv
ZmVzc2lvbmFsIHBvbGl0aWNpYW4uIEhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgY29tZSBiYWNrIGFuZCB0aGlu
ayBhYm91dCBOaXhvbiBhbmQgV2F0ZXJnYXRlLiBIaXMgaW5zdGluY3QgaXM6ICYjODIxNjtJJiM4
MjE3O2xsIG91dC1ibHVmZiB5b3UuJiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7PC9wPjxwPlRydW1wJiM4
MjE3O3MgZWFybGllciBzdWdnZXN0aW9uIGFib3V0IHRhcGVzIGV2b2tlZCB0aGUgc2VjcmV0IFdo
aXRlIEhvdXNlIHJlY29yZGluZ3MgdGhhdCBsZWQgdG8gUmljaGFyZCBOaXhvbiYjODIxNztzIGRv
d25mYWxsIGluIHRoZSBXYXRlcmdhdGUgc2NhbmRhbC4gVW5kZXIgYSBwb3N0LVdhdGVyZ2F0ZSBs
YXcsIHRoZSBQcmVzaWRlbnRpYWwgUmVjb3JkcyBBY3QsIHJlY29yZGluZ3MgbWFkZSBieSBwcmVz
aWRlbnRzIGJlbG9uZyB0byB0aGUgcGVvcGxlIGFuZCBjYW4gZXZlbnR1YWxseSBiZSBtYWRlIHB1
YmxpYy4gRGVzdHJveWluZyB0aGVtIHdvdWxkIGJlIGEgY3JpbWUuPC9wPjxwPkFsc28gVGh1cnNk
YXksIFRydW1wIGFwcGVhcmVkIHRvIGNhc3QgZG91YnQgb24gdGhlIGFzc2Vzc21lbnQgb2YgMTcg
VS5TLiBpbnRlbGxpZ2VuY2UgYWdlbmNpZXMgdGhhdCBibGFtZSBSdXNzaWEgZm9yIGVsZWN0aW9u
IG1lZGRsaW5nLCBxdWVzdGlvbmluZyB3aHkgdGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGRpZG4m
IzgyMTc7dCB0cnkgdG8gc3RvcCBpdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0J5IHRoZSB3YXksIGlmIFJ1c3Np
YSB3YXMgd29ya2luZyBzbyBoYXJkIG9uIHRoZSAyMDE2IEVsZWN0aW9uLCBpdCBhbGwgdG9vayBw
bGFjZSBkdXJpbmcgdGhlIE9iYW1hIEFkbWluLiwmIzgyMjE7IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgdHdlZXRl
ZC4gJiM4MjIwO1doeSBkaWRuJiM4MjE3O3QgdGhleSBzdG9wIHRoZW0/JiM4MjIxOzwvcD48cD5B
bGwgMTcgaW50ZWxsaWdlbmNlIGFnZW5jaWVzIGhhdmUgYWdyZWVkIFJ1c3NpYSB3YXMgYmVoaW5k
IHRoZSBoYWNrIG9mIERlbW9jcmF0aWMgZW1haWwgc3lzdGVtcyBhbmQgdHJpZWQgdG8gaW5mbHVl
bmNlIHRoZSAyMDE2IGVsZWN0aW9uIHRvIGJlbmVmaXQgVHJ1bXAuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.