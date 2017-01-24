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Trump says he’ll announce Supreme Court nominee next week

By Julie Pace
Associated Press

Published: January 24, 2017 - 12:05 PM | Updated: January 24, 2017 - 01:12 PM
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President Donald Trump talks with reporters in the Oval Office of the White House in Washington, Tuesday, Jan. 24, 2017, before signing an executive order on the Dakota Access pipeline. (AP Photo/Evan Vucci)

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