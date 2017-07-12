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Trump says he’ll be ’angry’ if Senate health care bill flops

By Alan Fram
Associated Press

Published: July 12, 2017 - 04:43 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky., joined by Majority Whip John Cornyn of Texas, meets with reporters after a closed-door Republican strategy session, Tuesday, July 11, 2017, on Capitol Hill in Washington. McConnell said Senate Republicans will unveil their revised health care bill Thursday and begin voting on it next week, adding, he could delay the chamber's August recess for two weeks as the GOP tries breaking logjams that have slowed work on that and other issues. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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