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Trump says he’s ’very close’ to naming a new FBI director

By Darlene Superville
Associated Press

Published: May 18, 2017 - 04:44 PM
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Former Connecticut Sen. Joe Lieberman gives a 'thumbs-up' as he leaves the West Wing of the White House in Washington, Wednesday, May 17, 2017. The White House says President Donald Trump will be interviewing four potential candidates to lead the FBI. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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