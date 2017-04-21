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Trump says Paris attack will help Le Pen in election

By Julie Pace
Associated Press

Published: April 21, 2017 - 04:12 PM
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President Donald Trump speaks to Associated Press Chief White House Correspondent Julie Pace in the Oval Office in Washington, Friday, April 21, 2017. The president said he believes the attack in Paris will "probably help" far-right candidate Marine Le Pen in France's upcoming election. (AP Photo/Andrew Harnik)


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