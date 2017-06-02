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Trump says pulling out of Paris climate accord best for U.S.

By Jill Colvin
Associated Press

Published: June 2, 2017 - 09:18 AM | Updated: June 2, 2017 - 11:04 AM
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Administration officials, from left, White House chief strategist Steve Bannon, Chief of Staff Reince Priebus, Environmental Protection Agency Administrator Scott Pruitt, and Vice President Mike Pence, applaud as President Donald Trump announces that the U.S. will withdraw from the Paris climate change accord as he speaks in the Rose Garden of the White House, Thursday, June 1, 2017, in Washington. (AP Photo/Susan Walsh)


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