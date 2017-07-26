All CATEGORIES
☰ Menu

Trump says transgender people should be barred from military

By Catherine Lucey and Robert Burns
Associated Press

Published: July 26, 2017 - 09:24 AM | Updated: July 26, 2017 - 03:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this March 27, 2008 file photo, the Pentagon is seen in this aerial view in Washington. President Donald Trump says he will bar transgender individuals from serving in any capacity in the armed forces. Trump said on Twitter Wednesday, July 26, 2017, that after consulting with Generals and military experts, that the U.S. Government will not accept or allow Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. (AP Photo/Charles Dharapak, File)


MORE IN NEWS

ford28_1 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron man linked to three fires in his neighborhood, including two that claimed nine lives; prosecutors seek death penalty for Stanley Ford - 11:01 PM

An Akron man is accused of killing nine people in two deadly house fires in his neighborhood.

ohfair28cut_02
Summit County Fair steps up inspections of its rides after tragic mishap at the Ohio State Fair - 11:01 PM
adoption27_07
“This is like a dream come true:” Adopted actor from Hollywood reunites with birth parents from Summit County
spending28cut
House GOP passes $788 billion bill for military, border wall - 11:00 PM
fordneighbor28cut
Neighbors angry and fearful after Akron man is indicted in three fires - 10:59 PM

MOST POPULAR