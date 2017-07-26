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Trump says transgender people should be barred from military

By Catherine Lucey and Robert Burns
Associated Press

Published: July 26, 2017 - 09:24 AM | Updated: July 26, 2017 - 03:37 PM
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FILE - In this March 27, 2008 file photo, the Pentagon is seen in this aerial view in Washington. President Donald Trump says he will bar transgender individuals from serving in any capacity in the armed forces. Trump said on Twitter Wednesday, July 26, 2017, that after consulting with Generals and military experts, that the U.S. Government will not accept or allow Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. (AP Photo/Charles Dharapak, File)


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