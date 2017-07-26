Trump says transgender people should be barred from military

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBzYWlkIFdlZG5lc2RheSBoZSB3
YW50cyB0cmFuc2dlbmRlciBwZW9wbGUgYmFycmVkIGZyb20gc2VydmluZyBpbiB0aGUgVS5TLiBt
aWxpdGFyeSAmIzgyMjA7aW4gYW55IGNhcGFjaXR5LCYjODIyMTsgY2l0aW5nICYjODIyMDt0cmVt
ZW5kb3VzIG1lZGljYWwgY29zdHMgYW5kIGRpc3J1cHRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UcnVtcCYj
ODIxNztzIGFubm91bmNlbWVudCBvbiBUd2l0dGVyIHdvdWxkIHJldmVyc2UgdGhlIGVmZm9ydCB1
bmRlciBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hIHRvIG9wZW4gdGhlIGFybWVkIHNlcnZpY2VzIHRv
IHRyYW5zZ2VuZGVyIHBlb3BsZS4gSGUgZGlkIG5vdCBzYXkgd2hhdCB3b3VsZCBoYXBwZW4gdG8g
dHJhbnNnZW5kZXIgdHJvb3BzIGFscmVhZHkgaW4gdGhlIG1pbGl0YXJ5LjwvcD48cD5UaGUgcHJl
c2lkZW50IHR3ZWV0ZWQgdGhhdCBoZSB3YXMgbWFraW5nIGhpcyBhbm5vdW5jZW1lbnQgYWZ0ZXIg
Y29uc3VsdGluZyB3aXRoICYjODIyMDtnZW5lcmFscyBhbmQgbWlsaXRhcnkgZXhwZXJ0cywmIzgy
MjE7IGJ1dCBoZSBkaWQgbm90IG5hbWUgYW55LiBIZSBzYWlkIHRoZSBtaWxpdGFyeSAmIzgyMjA7
bXVzdCBiZSBmb2N1c2VkIG9uIGRlY2lzaXZlIGFuZCBvdmVyd2hlbG1pbmcgdmljdG9yeSBhbmQg
Y2Fubm90IGJlIGJ1cmRlbmVkIHdpdGggdGhlIHRyZW1lbmRvdXMgbWVkaWNhbCBjb3N0cyBhbmQg
ZGlzcnVwdGlvbiB0aGF0IHRyYW5zZ2VuZGVyIGluIHRoZSBtaWxpdGFyeSB3b3VsZCBlbnRhaWwu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgV2hpdGUgSG91c2UgZGlkIG5vdCBpbW1lZGlhdGVseSByZXNwb25k
IHRvIHF1ZXN0aW9ucy48L3A+PHA+QXQgdGhlIFBlbnRhZ29uLCBtZW1iZXJzIG9mIHRoZSBzdGFm
ZiBvZiBEZWZlbnNlIFNlY3JldGFyeSBKaW0gTWF0dGlzIGFwcGVhcmVkIHRvIGhhdmUgYmVlbiBj
YXVnaHQgdW5hd2FyZSBieSBUcnVtcCYjODIxNztzIHR3ZWV0cy4gQSBQZW50YWdvbiBzcG9rZXNt
YW4sIE5hdnkgQ2FwdC4gSmVmZiBEYXZpcywgcmVmZXJyZWQgcXVlc3Rpb25zIHRvIHRoZSBXaGl0
ZSBIb3VzZS48L3A+PHA+SW4gYSBicmllZiB3cml0dGVuIHN0YXRlbWVudCwgRGF2aXMgc2FpZCB0
aGUgUGVudGFnb24gaXMgd29ya2luZyB3aXRoIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSB0byAmIzgyMjA7YWRk
cmVzcyYjODIyMTsgd2hhdCBoZSBjYWxsZWQgJiM4MjIwO3RoZSBuZXcgZ3VpZGFuY2UmIzgyMjE7
IGZyb20gdGhlIHByZXNpZGVudC4gSGUgc2FpZCB0aGUgUGVudGFnb24gd2lsbCBwcm92aWRlIHJl
dmlzZWQgZ3VpZGFuY2UgdG8gRGVmZW5zZSBEZXBhcnRtZW50IG9mZmljaWFscyAmIzgyMjA7aW4g
dGhlIG5lYXIgZnV0dXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJhbnNnZW5kZXIgc2VydmljZSBtZW1iZXJz
IGhhdmUgYmVlbiBhYmxlIHRvIHNlcnZlIG9wZW5seSBpbiB0aGUgbWlsaXRhcnkgc2luY2UgbGFz
dCB5ZWFyLCB3aGVuIGZvcm1lciBEZWZlbnNlIFNlY3JldGFyeSBBc2ggQ2FydGVyIGVuZGVkIHRo
ZSBiYW4uIFNpbmNlIGxhc3QgT2N0LiAxLCB0aGV5IGhhdmUgYmVlbiBhYmxlIHRvIHJlY2VpdmUg
bWVkaWNhbCBjYXJlIGFuZCBzdGFydCBmb3JtYWxseSBjaGFuZ2luZyB0aGVpciBnZW5kZXIgaWRl
bnRpZmljYXRpb25zIGluIHRoZSBQZW50YWdvbiYjODIxNztzIHBlcnNvbm5lbCBzeXN0ZW0uPC9w
PjxwPkNhcnRlciBhbHNvIGdhdmUgdGhlIHNlcnZpY2VzIHVudGlsIEp1bHkgMSB0byBkZXZlbG9w
IHBvbGljaWVzIHRvIGFsbG93IHBlb3BsZSBhbHJlYWR5IGlkZW50aWZ5aW5nIGFzIHRyYW5zZ2Vu
ZGVyIHRvIG5ld2x5IGpvaW4gdGhlIG1pbGl0YXJ5LiBNYXR0aXMgYW5ub3VuY2VkIGVhcmxpZXIg
dGhpcyBtb250aCB0aGF0IGhlIHdhcyBnaXZpbmcgbWlsaXRhcnkgY2hpZWZzIGFub3RoZXIgc2l4
IG1vbnRocyB0byBjb25kdWN0IGEgcmV2aWV3IHRvIGRldGVybWluZSBpZiBhbGxvd2luZyB0cmFu
c2dlbmRlciBpbmRpdmlkdWFscyB0byBlbmxpc3QgaW4gdGhlIGFybWVkIHNlcnZpY2VzIHdvdWxk
IGFmZmVjdCB0aGUgJiM4MjIwO3JlYWRpbmVzcyBvciBsZXRoYWxpdHkmIzgyMjE7IG9mIHRoZSBm
b3JjZS48L3A+PHA+QWxyZWFkeSwgdGhlcmUgYXJlIGFzIG1hbnkgYXMgMjUwIHNlcnZpY2UgbWVt
YmVycyBpbiB0aGUgcHJvY2VzcyBvZiB0cmFuc2l0aW9uaW5nIHRvIHRoZWlyIHByZWZlcnJlZCBn
ZW5kZXJzIG9yIHdobyBoYXZlIGJlZW4gYXBwcm92ZWQgdG8gZm9ybWFsbHkgY2hhbmdlIGdlbmRl
ciB3aXRoaW4gdGhlIFBlbnRhZ29uJiM4MjE3O3MgcGVyc29ubmVsIHN5c3RlbSwgYWNjb3JkaW5n
IHRvIHNldmVyYWwgZGVmZW5zZSBvZmZpY2lhbHMuPC9wPjxwPlRoZSBQZW50YWdvbiBoYXMgcmVm
dXNlZCB0byByZWxlYXNlIGFueSBkYXRhIG9uIHRoZSBudW1iZXIgb2YgdHJhbnNnZW5kZXIgdHJv
b3BzIGN1cnJlbnRseSBzZXJ2aW5nLiBBIFJhbmQgQ29ycC4gc3R1ZHkgZXN0aW1hdGVkIHRoYXQg
dGhlcmUgYXJlIGJldHdlZW4gMiw1MDAgYW5kIDcsMDAwIHNlcnZpY2UgbWVtYmVycyBvbiBhY3Rp
dmUgZHV0eSB3aG8gc2VsZi1pZGVudGlmeSBhcyB0cmFuc2dlbmRlciBhbmQgYW4gYWRkaXRpb25h
bCAxLDUwMCB0byA0LDAwMCBpbiB0aGUgcmVzZXJ2ZXMuIFRoZXJlIGFyZSBhYm91dCAxLjMgbWls
bGlvbiB0cm9vcHMgaW4gdGhlIG1pbGl0YXJ5LjwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztzIGRlY2lzaW9u
IGRyZXcgc3dpZnQgb3V0cmFnZSBmcm9tIExHQlQgZ3JvdXBzIGFuZCBzdXBwb3J0ZXJzLjwvcD48
cD5TZW4uIFRhbW15IER1Y2t3b3J0aCBvZiBJbGxpbm9pcywgYSBkb3VibGUgYW1wdXRlZSB2ZXRl
cmFuIG9mIHRoZSBJcmFxIFdhciwgc2FpZCB0aGF0IHdoZW4gaGVyIEJsYWNrIEhhd2sgaGVsaWNv
cHRlciB3YXMgc2hvdCBkb3duLCBzaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGNhcmUgJiM4MjIwO2lmIHRoZSBB
bWVyaWNhbiB0cm9vcHMgcmlza2luZyB0aGVpciBsaXZlcyB0byBoZWxwIHNhdmUgbWUgd2VyZSBn
YXksIHN0cmFpZ2h0LCB0cmFuc2dlbmRlciBvciBhbnl0aGluZyBlbHNlLiBBbGwgdGhhdCBtYXR0
ZXJlZCB3YXMgdGhleSBkaWRuJiM4MjE3O3QgbGVhdmUgbWUgYmVoaW5kLiYjODIyMTsgIDwvcD48
cD5NYXR0IFRob3JuLCBleGVjdXRpdmUgZGlyZWN0b3Igb2YgT3V0U2VydmUtU0xETiwgd2hpY2gg
cmVwcmVzZW50cyB0aGUgTEdCVCBwb3B1bGF0aW9uIGluIHRoZSBtaWxpdGFyeSwgc2FpZCB0aG91
c2FuZHMgaGF2ZSBiZWVuIHNlcnZpbmcgaW4gdGhlIFUuUy4gYXJtZWQgZm9yY2VzIHdpdGhvdXQg
Y2F1c2luZyBhbnkgaXNzdWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhbiBhYnNvbHV0ZSBh
YnN1cmRpdHkgYW5kIGFub3RoZXIgb3ZlcnN0ZXAsJiM4MjIxOyBUaG9ybiBzYWlkLiBIZSB0aHJl
YXRlbmVkIGxlZ2FsIGFjdGlvbiBpZiBXZWRuZXNkYXkmIzgyMTc7cyBkZWNpc2lvbiBpcyBub3Qg
cmV2ZXJzZWQuPC9wPjxwPlNvbWUgbGF3bWFrZXJzIHNhaWQgdGhpcyB3YXMgbm90IHRoZSByaWdo
dCBwcm9jZXNzIGZvciBzdWNoIGEgcG9saWN5IGNoYW5nZS48L3A+PHA+U2VuLiBKb2huIE1jQ2Fp
biwgdGhlIEFyaXpvbmEgUmVwdWJsaWNhbiB3aG8gY2hhaXJzIHRoZSBTZW5hdGUgQXJtZWQgU2Vy
dmljZXMgQ29tbWl0dGVlLCBzYWlkIHRoZSB0d2VldCB3YXMgJiM4MjIwO2Fub3RoZXIgZXhhbXBs
ZSBvZiB3aHkgbWFqb3IgcG9saWN5IGFubm91bmNlbWVudHMgc2hvdWxkIG5vdCBiZSBtYWRlIHZp
YSBUd2l0dGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWNDYWluIHNhaWQgJiM4MjIwO2FueSBBbWVyaWNhbiB3
aG8gbWVldHMgY3VycmVudCBtZWRpY2FsIGFuZCByZWFkaW5lc3Mgc3RhbmRhcmRzIHNob3VsZCBi
ZSBhbGxvd2VkIHRvIGNvbnRpbnVlIHNlcnZpbmcuIFRoZXJlIGlzIG5vIHJlYXNvbiB0byBmb3Jj
ZSBzZXJ2aWNlIG1lbWJlcnMgd2hvIGFyZSBhYmxlIHRvIGZpZ2h0LCB0cmFpbiBhbmQgZGVwbG95
IHRvIGxlYXZlIHRoZSBtaWxpdGFyeSYjODIxMjtyZWdhcmRsZXNzIG9mIHRoZWlyIGdlbmRlciBp
ZGVudGl0eS4mIzgyMjE7IEhlIHNhaWQgdGhlcmUgc2hvdWxkIGJlIG5vIHBvbGljeSBjaGFuZ2Vz
IHVudGlsIHRoZSBjdXJyZW50IHJldmlldyBpcyBjb21wbGV0ZWQgYW5kIGFzc2Vzc2VkIGJ5IHRo
ZSBzZWNyZXRhcnkgb2YgZGVmZW5zZSwgbWlsaXRhcnkgbGVhZGVycyBhbmQgQ29uZ3Jlc3MuPC9w
PjxwPlNvbWUgY29uc2VydmF0aXZlIG9yZ2FuaXphdGlvbnMgYW5kIGxhd21ha2VycyBoYWlsZWQg
dGhlIGRlY2lzaW9uLjwvcD48cD5GYW1pbHkgUmVzZWFyY2ggQ291bmNpbCBQcmVzaWRlbnQgVG9u
eSBQZXJraW5zIGFwcGxhdWRlZCBUcnVtcCBmb3IgJiM4MjIwO2tlZXBpbmcgaGlzIHByb21pc2Ug
dG8gcmV0dXJuIHRvIG1pbGl0YXJ5IHByaW9yaXRpZXMgJiM4MjEyOyBhbmQgbm90IGNvbnRpbnVl
IHRoZSBzb2NpYWwgZXhwZXJpbWVudGF0aW9uIG9mIHRoZSBPYmFtYSBlcmEgdGhhdCBoYXMgY3Jp
cHBsZWQgb3VyIG5hdGlvbiYjODIxNztzIG1pbGl0YXJ5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UmVwLiBTdGV2
ZSBLaW5nLCBSLUlvd2EsIHNhaWQgJiM4MjIwO3dlIGRvbiYjODIxNzt0IG5lZWQgdG8gYmUgZXhw
ZXJpbWVudGluZyB3aXRoIHRoZSBtaWxpdGFyeS4gUGx1cyB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIHJlYXNv
biB0byB0YWtlIG9uIHRoYXQga2luZCBvZiBmaW5hbmNpYWwgYnVyZGVuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
RHVyaW5nIGhpcyBlbGVjdGlvbiBjYW1wYWlnbiwgVHJ1bXAgb2NjYXNpb25hbGx5IHByZXNlbnRl
ZCBoaW1zZWxmIGFzIGEgcG90ZW50aWFsIGFsbHkgb2YgZ2F5cyBhbmQgbGVzYmlhbnMsIHByb21p
c2luZyB0byBiZSBhICYjODIyMDtyZWFsIGZyaWVuZCYjODIyMTsgb2YgdGhlaXIgY29tbXVuaXR5
LjwvcD48cD5Ib3dldmVyLCBMR0JUIGFjdGl2aXN0cyBoYXZlIGJlZW4gYW5nZXJlZCBieSBtYW55
IG9mIGhpcyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzIGFjdGlvbnMsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgcm9s
bGJhY2sgb2YgZmVkZXJhbCBndWlkYW5jZSBhZHZpc2luZyBzY2hvb2wgZGlzdHJpY3RzIHRvIGxl
dCB0cmFuc2dlbmRlciBzdHVkZW50cyB1c2UgdGhlIGJhdGhyb29tcyBhbmQgbG9ja2VyIHJvb21z
IG9mIHRoZWlyIGNob2ljZS4gTWFueSB0b3AgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24g
YXJlIGxvbmctdGltZSBmb2VzIG9mIExHQlQtcmlnaHRzIHBvbGljeSBjaGFuZ2VzLCBpbmNsdWRp
bmcgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgTWlrZSBQZW5jZSwgQXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCBKZWZmIFNlc3Np
b25zIGFuZCBIZWFsdGggYW5kIEh1bWFuIFNlcnZpY2VzIFNlY3JldGFyeSBUb20gUHJpY2UuPC9w
PjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5Bc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHdyaXRlcnMg
RGFybGVuZSBTdXBlcnZpbGxlIGFuZCBWaXZpYW4gU2FsYW1hIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMg
cmVwb3J0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.