All CATEGORIES
☰ Menu

Trump says transgender people should be barred from military

By Catherine Lucey and Robert Burns
Associated Press

Published: July 26, 2017 - 09:24 AM | Updated: July 26, 2017 - 01:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this March 27, 2008 file photo, the Pentagon is seen in this aerial view in Washington. President Donald Trump says he will bar transgender individuals from serving in any capacity in the armed forces. Trump said on Twitter Wednesday, July 26, 2017, that after consulting with Generals and military experts, that the U.S. Government will not accept or allow Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. (AP Photo/Charles Dharapak, File)


MORE IN NEWS

phillips26cut_03 Uncredited - AP
Convicted child killer Ronald Phillips executed Wednesday; says 3-year-old Sheila Marie Evans ‘didn’t deserve what I did to her’ - 11:56 AM

LUCASVILLE: Convicted child killer Ronald Phillips said he was sorry before he died Wednesday in what appeared to be a quick and painless execution.

phillips26cut_01
Ronald Phillips set to be executed Wednesday for 1993 rape, murder of 3-year-old Akron girl
ftaylor26_web
Akron teen sentenced to 18 years to life in prison for shooting death of friend; Fred Taylor maintains his innocence
penpals26cut_02
Hinckley woman reunites with pen pal from France after decades of corresponding
trumpside26cut_01
Youngstown crowd cheers for President Trump like rock star

MOST POPULAR