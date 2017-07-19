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Trump scolds Republican senators over health bill, says they shouldn’t leave town without repeal

By Erica Werner And Alan Fram
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 03:13 PM
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President Donald Trump points towards GOP Senators during their luncheon, Wednesday in the State Dinning Room of the White House in Washington. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

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