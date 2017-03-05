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Trump seeks Congress’ help on wiretap claim; FBI disputes it

By Darlene Superville
Associated Press

Published: March 5, 2017 - 03:37 PM

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