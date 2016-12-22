Trump selects campaign manager Kellyanne Conway for White House counselor position

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50LWVsZWN0IERvbmFsZCBUcnVtcCBoYXMgbmFtZWQgY2xv
c2UgYWR2aXNlciBLZWxseWFubmUgQ29ud2F5IGFzIGhpcyBXaGl0ZSBIb3VzZSBjb3Vuc2Vsb3Is
IGVsZXZhdGluZyB0aGUgd29tYW4gd2hvIGxlZCBoaXMgY2FtcGFpZ24gdG8gdmljdG9yeSB0byBh
IHNlbmlvciBXZXN0IFdpbmcgcG9zaXRpb24uPC9wPjxwPkNvbndheSwgd2hvIHRvb2sgb3ZlciBh
cyBjYW1wYWlnbiBtYW5hZ2VyIGluIHRoZSBzdW1tZXIsIGhhcyBiZWVuIG9uZSBvZiBUcnVtcCYj
ODIxNztzIG1vc3QgdmlzaWJsZSBhZHZpc2VycywgbWFraW5nIGZyZXF1ZW50IHRlbGV2aXNpb24g
YXBwZWFyYW5jZXMgb24gaGlzIGJlaGFsZi4gU2hlIGhhcyBhIHN0cm9uZyByYXBwb3J0IHdpdGgg
dGhlIHByZXNpZGVudC1lbGVjdCBhbmQgd2FzIHNlZW4gYXMgYSBwb3NpdGl2ZSBpbmZsdWVuY2Ug
b24gaGlzIG9mdGVuIGNoYW90aWMgY2FtcGFpZ24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtTaGUgaXMgYSB0aXJl
bGVzcyBhbmQgdGVuYWNpb3VzIGFkdm9jYXRlIG9mIG15IGFnZW5kYSBhbmQgaGFzIGFtYXppbmcg
aW5zaWdodHMgb24gaG93IHRvIGVmZmVjdGl2ZWx5IGNvbW11bmljYXRlIG91ciBtZXNzYWdlLCYj
ODIyMTsgVHJ1bXAgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudCBUaHVyc2RheSBhbm5vdW5jaW5nIHRoZSBw
b3NpdGlvbi48L3A+PHA+SW4gdGFwcGluZyBDb253YXkgZm9yIHRoZSBzZW5pb3IgV2hpdGUgSG91
c2Ugcm9sZSwgVHJ1bXAgaXMgY3JlYXRpbmcgYW5vdGhlciBwb3dlciBjZW50ZXIgaW4gdGhlIFdl
c3QgV2luZy4gSGUmIzgyMTc7cyBhbHJlYWR5IG5hbWVkIG91dGdvaW5nIFJlcHVibGljYW4gTmF0
aW9uYWwgQ29tbWl0dGVlIGNoYWlybWFuIFJlaW5jZSBQcmllYnVzIGFzIGhpcyBjaGllZiBvZiBz
dGFmZiBhbmQgY29uc2VydmF0aXZlIG1lZGlhIGV4ZWN1dGl2ZSBTdGV2ZSBCYW5ub24gYXMgYSBz
ZW5pb3IgYWR2aXNlci4gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBzb24taW4tbGF3IEphcmVkIEt1c2huZXIgd2ls
bCBhbHNvIGJlIGFuIGluZmx1ZW50aWFsIGFkdmlzZXIsIHRob3VnaCBoaXMgZXhhY3Qgcm9sZSBp
cyBzdGlsbCB0byBiZSBkZXRlcm1pbmVkLjwvcD48cD5JbnRlcm5hbCByaXZhbHJpZXMgaGF2ZSBs
b25nIGJlZW4gYSBoYWxsbWFyayBvZiBUcnVtcCYjODIxNztzIGJ1c2luZXNzZXMgYW5kIGNhbXBh
aWduIGFzIHdlbGwgYXMgaGlzIHRyYW5zaXRpb24gdGVhbS4gQ29ud2F5IGFuZCBQcmllYnVzIGhh
dmUgYmVlbiBhdCBvZGRzIG92ZXIgc29tZSBtYWpvciBkZWNpc2lvbnMsIGluY2x1ZGluZyB3aG8g
c2hvdWxkIHNlcnZlIGFzIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgc2VjcmV0YXJ5IG9mIHN0YXRlLiBIZSB1bHRp
bWF0ZWx5IGNob3NlIEV4eG9uIE1vYmlsIENFTyBSZXggVGlsbGVyc29uLjwvcD48cD5Db253YXkg
aXJyaXRhdGVkIHNvbWUgVHJ1bXAgYWlkZXMgd2l0aCBoZXIgb3V0c3Bva2VuIG9wcG9zaXRpb24g
dG8gdGhlIHByb3NwZWN0IG9mIHRoZSBwcmVzaWRlbnQtZWxlY3QgcGlja2luZyBNaXR0IFJvbW5l
eSwgdGhlIDIwMTIgUmVwdWJsaWNhbiBub21pbmVlLCB0byBoZWFkIHRoZSBTdGF0ZSBEZXBhcnRt
ZW50LiBTaGUgcGFubmVkIHRoZSBpZGVhIGluIHB1YmxpYywgdGhvdWdoIHNoZSBzYWlkIHNoZSBo
YWQgYWxzbyBtYWRlIGhlciBmZWVsaW5ncyBrbm93biB0byBUcnVtcCBwcml2YXRlbHkuPC9wPjxw
PkNvbndheSwgYSBsb25ndGltZSBSZXB1YmxpY2FuIHBvbGxzdGVyLCBjb25zaWRlcmVkIG5vdCBq
b2luaW5nIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBzdGFmZiBhbmQgdHVybmVkIGRvd24gb2ZmZXJzIHRvIHNl
cnZlIGluIGEgY29tbXVuaWNhdGlvbnMgcm9sZS4gU2hlIGFsc28gZXhwcmVzc2VkIGEgZGVzaXJl
IHRvIGhlbHAgVHJ1bXAgc2V0IHVwIGFuIG91dHNpZGUgcG9saXRpY2FsIG9yZ2FuaXphdGlvbiB0
byBwcm9tb3RlIGhpcyBhZ2VuZGEuPC9wPjxwPkNvbndheSBzYWlkIFRodXJzZGF5IHRoYXQgc2hl
IHdhcyAmIzgyMjA7aHVtYmxlZCBhbmQgaG9ub3JlZCB0byBwbGF5IGEgcm9sZSBpbiBoZWxwaW5n
IHRyYW5zZm9ybSB0aGUgbW92ZW1lbnQgaGUgaGFzIGxlZCBpbnRvIGEgcmVhbCBhZ2VuZGEgb2Yg
YWN0aW9uIGFuZCByZXN1bHRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHJhbnNpdGlvbiBvZmZpY2lhbHMgc2Fp
ZCBhbm5vdW5jZW1lbnRzIG9uIG90aGVyIFdoaXRlIEhvdXNlIHBvc2l0aW9ucyBjb3VsZCBjb21l
IGJ5IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHdlZWsuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD48
cD5Gb2xsb3cgSnVsaWUgUGFjZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vanBhY2VE
QyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qcGFjZURDPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.