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Trump selects campaign manager Kellyanne Conway for White House counselor position

By Julie Pace
Associated Press

Published: December 22, 2016 - 09:52 AM
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In this Dec. 1, 2016 photo, Kellyanne Conway, Trump-Pence campaign manager, is shown prior to a forum at Harvard University's Kennedy School of Government in Cambridge, Mass. Conway is headed to the White House, where she'll serve as counselor to the president. The announcement was made by the president-elect's transition team early Thursday. (AP Photo/Charles Krupa)


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