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Global tensions

Trump settles on North Korea strategy: ‘Maximum pressure and engagement’

By Matthew Pennington
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 06:37 PM

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