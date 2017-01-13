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Trump shrugs off contradictions from Cabinet picks

By Erica Werner
Associated Press

Published: January 13, 2017 - 10:26 AM
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FILE - In this Jan. 11, 2017 file photo, President-elect Donald Trump speaks during a news conference in the lobby of Trump Tower in New York. Trump says his team will have a full report on hacking within 90 days, and is again dismissing as fake a document alleging Russia has damaging information about him. (AP Photo/Evan Vucci)


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