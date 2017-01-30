All CATEGORIES
☰ Menu

Trump signs executive order on regulations

By Associated Press

Published: January 30, 2017 - 10:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump, surround by small business leaders, signs an executive order in the Oval Office of the White House in Washington, Monday, Jan. 30, 2017. Trump order is aimed at significantly cutting regulations. White House officials are calling the directive a "one in, two out" plan. It requires government agencies requesting a new regulations to identify two regulations they will cut from their own departments. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

Trumpreact30_cleveland_01 Andrew Dolph - Andrew Dolph
Fewer refugees to make home in Akron; Ohio advocates, officials decry travel ban

A family of refugees, looking to leave their tumultuous country and start anew in the U.S., was expected to arrive in Akron later this week.

dyer31cut
Bob Dyer: The magic of flight - 7:11 PM
protest31cut_1
Protesters in Akron oppose Trump’s travel ban on refugees, 7 mostly Muslim countries - 5:46 PM
noschool31cutweb
Decision to cancel school not simple for local superintendents - 4:31 PM
fairlawn26cut_01
Fairlawn flipping the switch on its new internet utility

MOST POPULAR